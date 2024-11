Legge contro violenze sul personale sanitario, ok della Camera al decreto

Il provvedimento si è reso necessario alla luce dell'ennesima aggressione, l'ultima avvenuta ieri (12 novembre) a Lamezia Terme, nei confronti del personale sanitario. La deputata della Lega Serena Matone ha spiegato che "il testo che oggi approviamo è uno strumento in più per combattere gli episodi di aggressione nei confronti dei nostri professionisti sanitari che, purtroppo, sono ancora tantissimi". Episodi che "si sono moltiplicati non solo per le innegabili problematiche legate al sistema sanitario ma anche per la garanzia di impunità che finora ha accompagnato queste condotte e che oggi noi annulliamo, anche con l'arresto in flagranza differita. È un male che va debellato con forza, non per una visione panpenalistica o super giustizialista della società, ma perché questo ce lo chiede il nostro ordinamento. Dobbiamo imporre norme severe per il rispetto del lavoro e questo provvedimento avrà un effetto deterrente, nel pieno rispetto di chi sceglie di lavorare nel pubblico al servizio del prossimo e riportando il rapporto tra medico e paziente in un ambito di normalità".