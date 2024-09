Pescara, muore un parente: in 40 danneggiano l'ospedale e minacciano i medici

Una dottoressa del Pronto Soccorso dell'Umberto I di Nocera (Salerno) è stata aggredita da una paziente nel pomeriggio del 13 settembre. Lo rende noto l'Azienda Sanitaria di Salerno in una nota in cui "stigmatizza il gravissimo episodio". Un'aggressione "dapprima verbale, trasformatasi in aggressione fisica ai danni della professionista medico dell'Asl". "La persona, insieme a una sua familiare, ha iniziato a inveire contro la dottoressa, dopo che questa - nel pieno delle sue funzioni - aveva assunto una decisione clinica e necessaria per chiarire gli aspetti clinici che avevano portato la familiare della donna al pronto soccorso. Immediatamente dopo, le due donne hanno aggredito fisicamente la dottoressa, sferrandole calci e pugni. Sul posto è accorsa immediatamente la Polizia, allertata dalla Direzione dell'Ospedale. Sono in corso le indagini e l'Azienda ha sporto denuncia contro l'episodio dai tratti sconcertanti. La professionista, da sempre riconosciuta per la sua disponibilità e per l'attenzione alle esigenze dei pazienti, è in stato di shock dovuto all'aggressione", ricostruisce l'Asl.



Esercito in ospedale Vibo contro aggressioni ai medici Per contrastare e prevenire il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, l'esercito vigilerà sull'ospedale di Vibo Valentia. La decisione - scrive La Gazzetta del Sud - è stata presa dal prefetto Paolo Giovanni Grieco e rientra in un piano di rimodulazione dei servizi di vigilanza già operati dall'Esercito su obiettivi sensibili nel territorio vibonese nell'ambito dell'operazione "Strade sicure".



Anche nell'ospedale di Vibo, nei mesi scorsi, si sono verificati diversi casi di medici e infermieri aggrediti da pazienti o da loro familiari. Per tale motivo, il prefetto ha ritenuto di rafforzare la vigilanza, spostando alcune aliquote dell'esercito sul nosocomio. I militari continueranno quindi a svolgere i loro servizi di vigilanza su siti e obiettivi sensibili sempre in stretto coordinamento con i carabinieri e la polizia. La vigilanza al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino era stata rafforzata anche dall'Azienda sanitaria provinciale.