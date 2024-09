Foggia, nuova aggressione in ospedale: picchiati tre infermieri | Arrestato l'aggressore: ha 18 anni

Nuova aggressione al personale sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia. Domenica notte, tre infermieri sono stati picchiati con calci e pugni da un paziente giunto al pronto soccorso per uno stato d'ansia. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti. Le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto aggressore, 18enne, con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio segue l'aggressione subita pochi giorni fa dal personale sanitario dello stesso Policlinico, nel reparto di chirurgia toracica, da alcuni familiari di una ragazza deceduta durante un intervento. Medici e infermieri erano stati costretti a barricarsi in una stanza per sfuggire alla furia di amici e parenti della giovane.