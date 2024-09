Foggia, 23enne muore durante un intervento chirurgico: i parenti aggrediscono il personale sanitario

La polizia sta facendo tutte le indagini del caso per identificare gli autori della violenta aggressione che non sarebbe la prima ai danni del personale sanitario del policlinico di Foggia. "La direzione generale del policlinico di Foggia ha avviato un'approfondita indagine interna per ricostruire e valutare tutto il percorso assistenziale". Così in una nota la direzione della struttura sanitaria di Foggia. La ragazza, stando a quanto si è appreso, era rimasta coinvolta in un incidente stradale nelle scorse settimane e doveva essere sottoposta all'intervento chirurgico. "La morte di questa ragazza - si aggiunge - è un evento drammatico: la direzione generale esprime la propria vicinanza alla famiglia".