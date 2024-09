Avellino, infermiera aggredita dalla familiare di un paziente in attesa

Ancora un'aggressione in ospedale, stavolta all'ospedale "Moscati" di Avellino ai danni di una operatrice socio-sanitaria da parte della familiare di un paziente ricoverato in pronto soccorso. La vicenda, resa nota solo ora, si è verificata venerdì pomeriggio. L'infermiera era intervenuta in seguito alle proteste della donna alla quale aveva spiegato che l'attesa della visita era dovuta a casi più urgenti che avevano la precedenza. Una risposta che non è piaciuta alla familiare del paziente che stava aspettando, la quale ha prima aggredito verbalmente l'infermiera e poi fisicamente, provocandole ferite a un braccio e alle labbra. L'intervento delle guardie giurate addette alla sicurezza dell'ospedale ha impedito conseguenze ancora più gravi. L'operatrice sanitaria ha sporto denuncia.