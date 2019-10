Scioperi, venerdì nero sul fronte dei trasporti | Protesta delle municipalizzate, a Roma sarà blackout

Fs ha già fatto sapere che circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia e saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6:00-9:00 e 18:00-21:00). Assicurato anche lo shuttle fra Roma Termini e l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.



Alitalia cancella 240 voli - A causa dello sciopero previsto dei controllori di volo e del trasporto aereo, Alitalia ha cancellato preventivamente 240 voli, sia nazionali che internazionali. Opereranno invece regolarmente i voli nelle fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Come conseguenza delle cancellazioni, la compagnia ha annullato anche due collegamenti nella serata del 24 ottobre e un volo nella prima mattinata del 26 ottobre. Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha anche attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.



La rivolta delle municipalizzate a Roma - Ma sarà probabilmente Roma a essere maggiormente penalizzata per la "rivolta" delle municipalizzate contro l'amministrazione comunale, compresa l'Ama che non assicurerà la raccolta dei rifiuti. Gli scioperi sono due, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l'altro di 24. L'agitazione di 4 ore è proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate. La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore è invece indetta da Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. Saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.



Il Garante: "Garantire servizi indispensabili" - Il Garante per gli scioperi ha invitato le organizzazioni sindacali ad adoperarsi "per il pieno rispetto delle prestazioni indispensabili poste dalla legge a contemperamento dei diritti costituzionali degli utenti" in occasione dello sciopero delle municipalizzate di Roma. In particolare, con riferimento ad Ama, che ha invitato i cittadini a tenere in casa i rifiuti nel fine settimana, il Garante ha richiamato alla pronta riattivazione del servizio, da assicurare subito dopo la fine dello sciopero, "anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario".



Gli orari dello sciopero a Milano - Disagi in vista anche per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano a causa dello sciopero generale. In una nota Atm ha sottolineato che l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana andrà avanti dalle 18 al termine del servizio. Le fasce di garanzia, per quanto riguarda i mezzi di superficie, vanno dunque dall’inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18.



Lo sciopero degli avvocati - Gli avvocati dell'Organismo Congressuale Forense hanno invece deciso lo sciopero come forma di protesta contro lo stop alla prescrizione dopo il primo grado che entrerà in vigore il primo gennaio del 2020. L'iniziativa si aggiunge a quella dei penalisti, che da lunedì si astengono dalle udienze e continueranno a farlo sino alla fine della settimana.