Scioperi del 14 novembre, stop ai voli EasyJet e Volotea e ai mezzi Atac a Roma

Venerdì 14 novembre si preannuncia una giornata complicata per chi viaggia. In programma due scioperi che interesseranno sia il trasporto aereo, con possibili cancellazioni e ritardi per i voli EasyJet e Volotea, sia la rete del trasporto pubblico locale a Roma, dove si fermeranno i mezzi Atac.

I passeggeri e i pendolari dovranno fare attenzione alle diverse fasce di garanzia, previste per limitare i disagi.