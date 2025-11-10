Logo Tgcom24
Politica
per i sindacati "i diritti dei lavoratori non sono priorità"

Meloni ironizza sullo sciopero Cgil: "Mai rivoluzione di martedì"

10 Nov 2025 - 19:05
© Ansa

Il premier Giorgia Meloni critica la Cgil per la decisione di proclamare uno sciopero generale. "Abbiamo messo in Manovra una misura sui rinnovi contrattuali, che voleva la Cgil, e la Cgil cosa fa? Sciopero generale, di venerdì. Non sia mai che la rivoluzione la facciamo di martedì, a dimostrazione che i diritti dei lavoratori non sono prioritari per alcuni", ha sottolineato Meloni in un comizio a Bari a sostegno del candidato alla presidenza della Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle Regionali.

