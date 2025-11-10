Meloni ironizza sullo sciopero Cgil: "Mai rivoluzione di martedì"

Il premier Giorgia Meloni critica la Cgil per la decisione di proclamare uno sciopero generale. "Abbiamo messo in Manovra una misura sui rinnovi contrattuali, che voleva la Cgil, e la Cgil cosa fa? Sciopero generale, di venerdì. Non sia mai che la rivoluzione la facciamo di martedì, a dimostrazione che i diritti dei lavoratori non sono prioritari per alcuni", ha sottolineato Meloni in un comizio a Bari a sostegno del candidato alla presidenza della Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle Regionali.