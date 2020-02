Scie nei cieli del Nord Italia, ipotesi meteorite

Decine di telefonate sono arrivate ai centralini delle forze dell'ordine e dell'Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste per segnalare "scie in cielo" le cui cause non sono state ancora accertate. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quelle o di un meteorite o di un fenomeno astronomico. Il fenomeno è stato notato in una vasta area del Nord Italia e anche in Umbria.