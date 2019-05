Pochi secondi e la notte si è illuminata come il giorno. La caduta di un meteorite, poco dopo la mezzanotte, ad Alice Springs in Australia, non è passata inosservata. Decine le telefonate alla polizia di persone spaventate che hanno raccontato di essere state abbagliate da una luce violentissima. I racconti non erano frutto della fantasia, ma testimonianze come dimostrano le immagini delle telecamere di sicurezza della polizia locale.