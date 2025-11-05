Scicli, uomo ucciso nel 2024: arrestato il nuovo compagno della ex

Durante le indagini è emerso che Ottaviano aveva avuto una relazione sentimentale terminata pochi giorni prima del delitto. La sua ex compagna aveva iniziato una storia con Agosta, con il quale – secondo gli inquirenti – erano sorti forti contrasti. Pochi giorni prima dell'omicidio, il 43enne avrebbe affrontato la vittima, intimandole di non contattare più la sua ex fidanzata.