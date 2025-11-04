Logo Tgcom24
Cronaca
IN UN AGGUATO

Roma, uccise un uomo per un debito di 20mila euro: condannato a 24 anni

04 Nov 2025 - 18:45
© ansa

È stato condannato a 24 anni di reclusione Valentino Ruggiero, 30 anni, giudicato colpevole dell’omicidio di Daniele Di Giacomo. La vittima, 38 anni, morì il 14 settembre 2023 a Tor Bella Monaca davanti a un bar tabacchi, dove venne freddata da Ruggiero. La sentenza è stata pronunciata dalla Terza Corte d’Assise di Roma, che ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche, considerate equivalenti all’aggravante della premeditazione. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna di Di Giacomo. 

