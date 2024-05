Trovato morto in casa nel Ragusano: si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato trovato nella sua abitazione di via Manenti nel centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa.

Ci sarebbero tracce di sangue nella camera da letto dell'uomo e in diverse stanze della casa. A dare l'allarme è stato un familiare. Gli investigatori non escludono l'omicidio. Sul posto i carabinieri, in attesa del medico legale e del magistrato di turno.