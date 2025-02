Scicli (Ragusa), il padre arrestato per maltrattamenti sul figlio di 4 anni: "L'ho stretto per cercare di calmarlo"

"Povero bimbo, aveva numerose ferite in tutto il corpo. Abbiamo subito intuito che non erano state causate da una caduta dal letto, bensì da percosse". Sono le parole di Giuseppe Piccione e Maria Cilia, soccorritori della Seus 118, dopo l'intervento a Scicli, in provincia di Ragusa, nei confronti di un bambino di quattro anni che presentava diverse contusioni e le fratture di un braccio e di una gamba.