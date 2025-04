Sciacca (Agrigento), mancano farmaci salvavita: primario fa 180 chilometri per recuperarli

Nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Sciacca, nell'Agrigentino, mancavano i farmaci salvavita. Così il primario, Domenico Santangelo, si è messo in auto e ha guidato per 180 chilometri, tra andata e ritorno, per recuperarli e curare i suoi pazienti. A riferire l'episodio è stato il capogruppo della Dc all'Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace. "Sono stato contattato da una paziente oncologica che si trova, da stamattina, all'ospedale di Sciacca (Agrigento). Mi è stato riferito che il primario del reparto, Domenico Santangelo, si sarebbe messo direttamente in macchina in direzione Agrigento per ritirare, personalmente, i farmaci salvavita da consegnare ai pazienti per le cure".