Scatta foto a bambini in costume in un camping: viene incastrato da un video

Ha scattato di nascosto fotografie a bambini in costume all'interno di un camping nel Teramano. Per questo, un uomo di 60 anni, con precedenti, è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. Cruciale la segnalazione alla polizia di una turista, che ha notato e filmato il comportamento del 60enne.
La scoperta
La villeggiante, insospettita dalla prolungata e costante presenza dell'uomo nella hall del camping e dopo aver notato che l'uomo rivolgeva il suo smartphone verso un gruppo di bambini, ha deciso di vederci chiaro. Appostandosi dietro una finestra esterna, è riuscita a registrare un video in cui il 60enne veniva immortalato, mentre scorreva sul display diverse immagini di minori in costume da bagno, tra cui un bambino a lei conosciuto. Così è scattata la segnalazione alla polizia. Gli agenti della Squadra mobile di Teramo hanno identificato il 60enne, già in passato tratto in arresto per reati analoghi.
Le giustificazioni
Al momento del controllo di polizia, le fotografie non erano più presenti nella galleria del smartphone dell'uomo. Il 60enne ha comunque ammesso le proprie responsabilità confessando di averle scattate e cancellate poco dopo. L'uomo ha tentato di giustificare le proprie azioni attribuendole a un problema psichiatrico per il quale in passato avrebbe già seguito un percorso terapeutico. Le autorità hanno formalizzato la denuncia e posto immediatamente sotto sequestro il telefono cellulare, che sarà ora sottoposto a più approfonditi accertamenti tecnici informatici.