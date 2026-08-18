Scatta foto a bambini in costume in un camping: viene incastrato da un video

Al momento del controllo di polizia, le fotografie non erano più presenti nella galleria del smartphone dell'uomo. Il 60enne ha comunque ammesso le proprie responsabilità confessando di averle scattate e cancellate poco dopo. L'uomo ha tentato di giustificare le proprie azioni attribuendole a un problema psichiatrico per il quale in passato avrebbe già seguito un percorso terapeutico. Le autorità hanno formalizzato la denuncia e posto immediatamente sotto sequestro il telefono cellulare, che sarà ora sottoposto a più approfonditi accertamenti tecnici informatici.