Scandalo Vaticano, la denuncia di una suora francese: "Abusata per anni da un prete"

Dopo la lettera di scuse di Joseph Ratzinger, il tema abusi sessuali in Vaticano arriva a "Fuori dal Coro". In particolare, la trasmissione di Mario Giordano raccoglie la testimonianza di una suora francese, che, a distanza di tempo, racconta gli anni di molestie subite da parte di un prete.

Leggi Anche Locali pieni e gente che balla per strada, così Londra convive con il Covid

"Faceva del mio corpo quello che voleva e le violenze duravano ore e ore", ricorda la donna. "C'erano cose che erano davvero perverse e io non potevo ribellarmi, ero come paralizzata. Era disgustoso. A volte mi chiedeva di urinare sopra di lui. Il prete mi diceva che ero un dono di Dio e gli servivo per sfogare le sue pulsioni sessuali".

"Vorrei solo che questo orrore finisse. Dopo tutto quello che ho subito, dopo le violenze, gli abusi", continua la suora, consapevole che il prete che le ha fatto del male continua a svolgere la propria attività. "Questo posto non mi appartiene più".