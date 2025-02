Giugliano (Napoli), scambio elettorale politico-mafioso: 25 arresti e sequestri | In manette anche ex sindaco

Tra gli arrestati figura anche l'ex sindaco di Giugliano in Campania, Antonio Poziello. Eletto per la prima volta nel 2015, cinque anni dopo - Poziello dopo essere stato sfiduciato - si era ripresentato alla guida di una coalizione ma aveva perso le elezioni, battuto dall'attuale sindaco, Nicola Pirozzi del Pd. Lo stesso Poziello nei mesi scorsi è rimasto coinvolto in un'indagine per l'affidamento del servizio dei rifiuti urbani. Il pm della Procura di Napoli Nord aveva chiesto i domiciliari ma la richiesta è stata respinta dal gip.