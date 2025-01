È stato catturato in Svizzera, nella città di Sion, il 46enne Oscar Pecorelli, esponente di spicco dell'omonimo gruppo criminale articolazione del clan camorristico Lo Russo, attivo nella zona nord di Napoli. Pecorelli è stato arrestato dopo circa 7 mesi di latitanza dalla polizia di Stato con l'ausilio della polizia cantonale di Sion, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, in attesa di estradizione in Italia. A coordinare le indagini la Dda di Napoli.