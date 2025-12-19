Savona, uomo trovato morto con una ferita alla testa | Accanto una donna in ipotermia

Il corpo è stato trovato in una villetta in un'area boschiva. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente
© Ansa
Ad Arnasco, nell'entroterra di Savona, il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di una villetta lungo la strada provinciale 19. A scoprire il corpo sono stati gli equipaggi dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Villanova d'Albenga, ma non è chiaro chi e come siano stati allertati i soccorsi. L'uomo presentava una ferita alla testa. Accanto all'uomo, una donna in grave ipotermia, portata al pronto soccorso.
Nella villetta, che si trova in un'area boschiva, sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. I militari dell'Arma non escludono alcuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente.