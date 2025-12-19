Logo Tgcom24
Savona, uomo trovato morto con una ferita alla testa | Accanto una donna in ipotermia

Il corpo è stato trovato in una villetta in un'area boschiva. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente

19 Dic 2025 - 15:54
© Ansa

Ad Arnasco, nell'entroterra di Savona, il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di una villetta lungo la strada provinciale 19. A scoprire il corpo sono stati gli equipaggi dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Villanova d'Albenga, ma non è chiaro chi e come siano stati allertati i soccorsi. L'uomo presentava una ferita alla testa. Accanto all'uomo, una donna in grave ipotermia, portata al pronto soccorso.

Non esclusa alcuna ipotesi

 Nella villetta, che si trova in un'area boschiva, sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. I militari dell'Arma non escludono alcuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente.

