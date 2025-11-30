Latina, uomo trovato morto fuori casa con una ferita alla testa: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti a un'abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre a Pontinia, in provincia di Latina. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, trovando e identificando i connazionali della vittima che avrebbero scoperto il corpo, allertando i soccorsi. Il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina ha repertato tracce di sangue all'esterno e all'interno dell'abitazione, che è stata sottoposta a sequestro.