Latina, uomo trovato morto fuori casa con una ferita alla testa: si indaga per omicidio

La vittima è un indiano 36enne; due anni fa il caso di Satnam Singh
© Ansa
Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti a un'abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre a Pontinia, in provincia di Latina. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, trovando e identificando i connazionali della vittima che avrebbero scoperto il corpo, allertando i soccorsi. Il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina ha repertato tracce di sangue all'esterno e all'interno dell'abitazione, che è stata sottoposta a sequestro.
Sul posto è intervenuto il pm Marco Giancristofaro della Procura di Latina e, su sua disposizione, il medico legale che, all'esito di un'ispezione cadaverica, ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico.
I militari dell'Arma nel mese di giugno di due anni fa intervennero nell'azienda agricola nelle campagne di Latina dove avvenne l'incidente sul lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano che perse un braccio tranciato da un macchinario, e che fu abbandonato davanti casa dal suo datore di lavoro che invece di chiamare i soccorsi che gli avrebbero potuto salvare la vita, lo abbandonò in gravissimi condizioni.