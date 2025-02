Uccise la moglie Giulia a Sassuolo, la famiglia di lei: "Lo Stato ci chiede le tasse per un risarcimento mai ricevuto"

Giovanna Ferrari quindi non si arrende e spiega: "La violenza economica è anche nelle istituzioni, che esercitano verso i parenti che chiedono giustizia diritti come quello di ottenere le tasse su tutto il risarcimento. I soldi non sono il nostro problema, per fortuna. Sappiamo tuttavia che diverse famiglie svantaggiate dal punto di vista economico non affrontano percorsi giudiziari come il nostro e rinunciano al risarcimento proprio per il rischio di trovarsi in questa situazione".