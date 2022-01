Sassoli, conclusi i funerali di Stato a Roma | L'ultimo saluto dei figli: "Papà ci hai insegnato ad amare. Buona strada"

La cerimonia è stata segnata anche dalle numerose testimonianze rese al podio della basilica da amici, colleghi e familiari del giornalista e leader politico scomparso a 65 anni.

Padre Occhetta: "Un presidente mite"

"Sceglievi parole pacate e calibrate, le scagliavi come un arciere nel nostro cuore, parole che hanno modellato il nostro Paese e l'Europa, parole che profumano di fraternità". Lo ha detto padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo, in apertura dei funerali di Stato. Occhetta ha ricordato che Sassoli aveva "la forza per camminare e stare dalla parte del bene e dei deboli. Lo sapevi e lo dicevi, il miracolo dell'eucarestia è che più cresce condivisione e più diminuiscono pace e povertà - ha aggiunto -. Sempre spinto a fare un passo in più. Il popolo ti ha riconosciuto come un presidente mite e prossimo".