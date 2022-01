Addio a David Sassoli, il feretro portato in Campidoglio: aperta la camera ardente

Il feretro di David Sassoli, morto il 12 gennaio a 65 anni, è giunto in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente. La vedova Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio, erano accompagnati dal sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. Presente per il suo omaggio anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La camera ardente, che sarà aperta al pubblico dalle 10:30 alle 18, è stata allestita nella sala della Protomoteca. Poco dopo il presidente della Repubblica Mattarella, in Campidoglio sono arrivati anche il premier Mario Draghi e il presidente della Camera Roberto Fico.

Il pensiero dell'Ue - "Vorrei esprimere a nome della Commissione le nostre condoglianze per la perdita" del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Siamo obbligati a continuare il lavoro istituzionale ma in questi momenti difficili i nostri pensieri sono vicini alla sua famiglia". Cosi' il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, aprendo i lavori della commissione dell'Europarlamento per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.