Sassoli dal Papa: Europa deve salvare vite in mare

"Un'Europa che non salva le persone in mare e le lascia morire non salva l'umanità. Ci stiamo battendo per una iniziativa Ue. Abbiamo bisogno di salvare le persone, stiamo parlando di migliaia di persone non di milioni". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al termine dell'udienza privata con Francesco in Vaticano. Il tema migranti è stato infatti uno degli argomenti del colloquio avuto con il Papa e con il cardinale Parolin.