Sassari, scomparsa da casa e ritrovata in un pozzo: i soccorsi sentono un lieve respiro e la salvano

Sembrava essersi conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Marinella Campus, la 49enne scomparsa dopo essersi allontanata da casa a Ottava, frazione di Sassari. La donna è stata individuata in fondo a un pozzo all'interno di un cantiere edile, dove era precipitata. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla, in un primo momento hanno temuto che fosse morta. Poi un particolare ha cambiato completamento l'esito dell'intervento: i soccorritori hanno percepito un leggerissimo respiro e si sono accorti che era ancora viva.