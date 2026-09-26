Sassari, scomparsa da casa e ritrovata in un pozzo: i soccorsi sentono un lieve respiro e la salvano

Sembrava essersi conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Marinella Campus, la 49enne scomparsa dopo essersi allontanata da casa a Ottava, frazione di Sassari. La donna è stata individuata in fondo a un pozzo all'interno di un cantiere edile, dove era precipitata. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla, in un primo momento hanno temuto che fosse morta. Poi un particolare ha cambiato completamento l'esito dell'intervento: i soccorritori hanno percepito un leggerissimo respiro e si sono accorti che era ancora viva.
La corsa in ospedale
A quel punto sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso. Il personale del 118, presente sul posto, ha preso in carico la donna e l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale di Sassari, dove si trova ancora ricoverata. Nell'area del ritrovamento è intervenuta anche la polizia.
L'appello
La mobilitazione era iniziata subito dopo la scomparsa, avvenuta il 24 settembre 2026. Non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, i familiari avevano diffuso fotografie e indicazioni sull'abbigliamento che avrebbe potuto indossare, chiedendo a chiunque avesse informazioni di rivolgersi alle forze dell'ordine. Alle ricerche si erano uniti amici e associazioni di volontariato.