Sassari, donna accoltellata in strada: è gravissima, arrestato un uomo

Una donna è in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata nella tarda mattinata a Sassari, nella zona del quartiere Monte Rosello alto. La polizia ha arrestato un uomo, il presunto aggressore. La vittima, in fin di vita, è stata colpita con una lama molto lunga e ha un rene perforato. È stata trasportata in codice rosso in ospedale. Gli inquirenti stanno indagando per capire il rapporto tra i due e ricostruire dettagli e movente.