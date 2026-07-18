Sassaiola contro un bus di linea a Genova, i sindacati: "Non ci sono più le condizioni di sicurezza"

Ma riavvolgiamo il nastro. All'interno di un autobus della linea 71 che da Pegli porta a San Carlo di Cese, due zone della cintura Genovese, salgono alcuni ragazzi sudamericani, stanno tornando dai laghetti di Nervi, dove sono stati a divertirsi e sono diretti al capolinea, appaiono subito su di giri. Guardano gli altri passeggeri, ammiccano, cercano di provocare, si comportano da arroganti con tutti, fino a quando scoppia una discussione animata: grida, urla, minacce a parole.