Sarno (Salerno), cede un carro di Carnevale: tre feriti, tra cui una bimba
Il sindaco del paese, Francesco Squillante, ha disposto l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni
© Comune di Sarno
Paura a Sarno, in provincia di Salerno, dove un pezzo di un carro allegorico di Carnevale ha ceduto durante la sfilata ed è caduto tra la folla. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due uomini e una bimba. Il sindaco del paese, Francesco Squillante, ha disposto "l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del Carnevale".
Le parole del sindaco
"A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi - scrive in un post su Facebook, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante -. La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell'incidente".
"Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per accertarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull'evoluzione delle condizioni di salute dí tutti - aggiunge -. Quanto accaduto impone a me come sindaco, all'intera amministrazione, all'associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile. L'Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti".