Sarno (Salerno), cede un carro di Carnevale: tre feriti, tra cui una bimba

"Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per accertarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull'evoluzione delle condizioni di salute dí tutti - aggiunge -. Quanto accaduto impone a me come sindaco, all'intera amministrazione, all'associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile. L'Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti".