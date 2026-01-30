Carnevale: Ivrea si prepara alla Battaglia delle Arance

Info: www.storicocarnevaleivrea.it

Biglietti: Storico Carnevale di Ivrea su TicketOne



INFO UTILI

Berretto frigio: per vivere l’evento in sicurezza è consigliato indossare il “berretto frigio”, cappello rosso che indentifica gli spettatori e li protegge simbolicamente durante la Battaglia delle Arance. A partire da Giovedì Grasso, in occasione della Calzata del Berretto Frigio in piazza di Città, tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a indossarlo – secondo l’ordinanza del Generale – fino alla chiusura del Carnevale il Martedì Grasso. Il berretto rosso, simbolo di libertà e fratellanza, rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e consente di non essere fatti oggetto di “gentile e moderato getto di arance”.

Evento diffuso:

Il Carnevale di Ivrea è una manifestazione che si svolge in più punti della città. Molti eventi si tengono in contemporanea tra piazze, centro storico e Lungo Dora: si consiglia di muoversi tra le diverse aree per vivere appieno l’esperienza.

