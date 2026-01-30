Carnevale: Ivrea si prepara alla Battaglia delle Arance
Un lancio di frutti che fa riviere simbolicamente un’antica rivolta
Domenica 15 febbraio Ivrea diventa il cuore pulsante del Carnevale con la Battaglia delle Arance, uno degli eventi più spettacolari e coinvolgenti d’Italia. La città si trasforma in un’arena a cielo aperto dove 9 squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da getto si affrontano in un combattimento all’ultimo frutto, tra colori, adrenalina e storia. Un appuntamento unico che rievoca la ribellione popolare contro la tirannia e accende la passione di migliaia di partecipanti e spettatori.
Il programma di domenica 15 febbraio 2026 (orari indicativi)
• Ore 09:00 – Fagiolate
Distribuzione dei “fagioli grassi” nelle fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo.
• Ore 09:30 – Giuramento del Magnifico Podestà
Piazza Castello – Cerimonia con Credendari e Corteo Storico.
• Ore 10:00 – Visita alla Fagiolata del Castellazzo
Con la Mugnaia, il Generale e i rispettivi seguiti.
Contemporaneamente: Giuramento degli Armigeri in Piazza di Città.
• Ore 10:30 – Cerimonia della Preda in Dora
Ponte Vecchio – Il Podestà getta la “Preda” – pietra – nel fiume Dora, accompagnato da Alfieri, Pifferi e Tamburi e alla presenza del Corteo.
• Ore 11:00 – Sfilata dei gruppi ospiti
Sul Lungo Dora e presentazione ufficiale in Piazza di Città.
• Ore 13:00 – Inquadramento dei Carri da Getto
Schieramento in Corso Massimo d’Azeglio.
• Ore 14:00 – Partenza del Corteo Storico e Battaglia delle Arance
Il Corteo lascia Piazza di Città con la Mugnaia sul Cocchio Dorato.
La Battaglia prende avvio nelle piazze di tiro: Piazza Ottinetti, Piazza di Città, Piazza del Rondolino, Piazza Freguglia, Borghetto.
• Ore 15:00 – Sfilata Gruppi Ospiti
• Ore 17:30 – Generala in Piazza di Città
Cerimonia conclusiva guidata dal Generale.
Info: www.storicocarnevaleivrea.it
Biglietti: Storico Carnevale di Ivrea su TicketOne
INFO UTILI
Berretto frigio: per vivere l’evento in sicurezza è consigliato indossare il “berretto frigio”, cappello rosso che indentifica gli spettatori e li protegge simbolicamente durante la Battaglia delle Arance. A partire da Giovedì Grasso, in occasione della Calzata del Berretto Frigio in piazza di Città, tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a indossarlo – secondo l’ordinanza del Generale – fino alla chiusura del Carnevale il Martedì Grasso. Il berretto rosso, simbolo di libertà e fratellanza, rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e consente di non essere fatti oggetto di “gentile e moderato getto di arance”.
Evento diffuso:
Il Carnevale di Ivrea è una manifestazione che si svolge in più punti della città. Molti eventi si tengono in contemporanea tra piazze, centro storico e Lungo Dora: si consiglia di muoversi tra le diverse aree per vivere appieno l’esperienza.
