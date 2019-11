"Sardine" oscurate su Facebook: "Facciamo troppo rumore"

La pagina Facebook principale è lo strumento primario di comunicazione del movimento nato poche settimane fa a Bologna. Nel frattempo molte pagine locali sono nate nelle ultime ore.

Sulla pagina gemella delle "sardine" è comparso poco prima un altro post, in cui si delineano le caratteristiche del movimento e dei "quattro ragazzi". "E' chiaro che siano di sinistra: apprezzano Berlinguer. E' chiaro che siano antifascisti. E' chiaro che non sopportano ed a ragione Salvini il quale fomenta odio e razzismo. E' chiaro che il loro obiettivo é far vincere Bonaccini in Emilia-Romagna e lo voteranno. E' chiaro che si rivolgono soprattutto al centrosinistra e anche a quelli che non si ritengono soddisfatti dalle politiche poste in essere dalla sinistra e cercano di convincere proprio loro e gli astenuti delle ultime Politiche che bisogna al momento concentrarsi tutti insieme contro Salvini e la destra. E' chiaro che se si vincerà in Emilia-Romagna é anche grazie al loro contributo; hanno risvegliato le coscienze di molti e di tutte le età".