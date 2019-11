"Se becco qualcuno con le sardine sarà l'inferno", polemica per il post di un prof | Fioramonti: "Valuto sospensione"  

“Se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio", è il post dal tono minatorio che Giancarlo Talamini Bisi, professore di Italiano e Latino in una scuola del Piacentino, ha dedicato apertamente a tutti gli alunni che intendono manifestare con le "sardine" a Fiorenzuola. Parole che hanno scatenato il putiferio in Rete: il prof si è cancellato da Facebook, ma il suo post è ovunque, tanto da far scendere in campo anche il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti: "Valutiamo la sospensione".