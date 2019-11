Anche Liam Cunningham  de "Il Trono di spade" appoggia le "sardine": endorsement sul suo Twitter

"Bella ciao ciao ciao", è il tweet di accompagnamento al video condiviso sul suo profilo ufficiale. Tanto basta per capire che anche a Liam Cunningham, l’attore che interpreta Ser Davos in Game of Thrones, piacciono le "sardine". E infatti, ai suoi quasi 556mila followers che lo seguono su Twitter, mostra un post dell’account "Anti-Fascism & Far Right" che ritrae la piazza di Modena gremita di migliaia di sardine che intona all'unisono "Bella Ciao", canto simbolo della Resistenza .