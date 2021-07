Villasimius, tornano in spiaggia 250 chili di sabbia sequestrati ai turisti

A dare notizia di quest'ultimo sequestro è la pagina Facebook "Sardegna Rubata e Depredata", una community che ricorda che "il furto di sabbia è reato" e sensibilizza i turisti a non sottrarre "all'isola ciò che la natura ha impiegato millenni a creare".

"Eppure è un concetto semplice da capire, - si legge nel post che aggiorna sull'ultimo sequestro di sabbia, - dell'ecosistema spiaggia non si deve portare via niente! Per chi non ha le capacità di capirlo da solo non mancano le informazioni, gli avvisi, gli spot e la martellante campagna divulgativa. Ma niente, questi preferiscono tornare a casa con una multa da 1.000 euro".

