Budelli, turista pentito restituisce sabbia rosa rubata 30 anni fa

Sono serviti 30 lunghi anni per poter restituire alla spiaggia di Budelli, in Sardegna, parte della sua famosa sabbia rosa. Un turista, che ne aveva raccolto un vasetto come souvenir, ha contattato il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena pentito di ciò che aveva fatto ormai tanto tempo fa. "Lo abbiamo accompagnato a Budelli e la sabbia è potuta tornare al suo luogo di origine ", si legge in un post sulla pagina Facebook del Parco Nazionale.

Non è mai troppo tardi - Ma non è stato l'unico. Complice anche una maggiore sensibilità nei confronti della tutela ambientale, un altro turista, il giorno precedente, aveva contattato il Parco Nazionale per spedire un pacco di sabbia rosa. In questo caso sono trascorsi addirittura 50 anni.

Il post del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena - "Provvederemo presto a restituire anche questi preziosi granelli di sabbia alla spiaggia rosa. Ringraziamo entrambi i signori per essersi pentiti e aver compreso che la sabbia non è un souvenir per abbellire le nostre case e aver voluto rimediare al gesto commesso", si legge ancora nel post.