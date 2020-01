Via di casa soltanto per 48 ore, Cassazione: addebito separazione alla moglie

E' costata cara a una donna di Sassari andare via da casa, anche se per due giorni, per poi tornare indietro. La Cassazione le ha infatti addossato l'addebito della separazione. I giudici hanno puntato l'indice contro la sua "decisione unilaterale" di abbandonare la residenza familiare "ponendo fine alla relazione coniugale", anche se non ci sono state "pressioni, violenze o minacce".