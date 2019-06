Turista lascia il finestrino dell'auto aperto: multato per istigazione al furto

L'accusa per l'uomo è di non aver osservato tutte le precauzioni necessarie per evitare che qualcuno cadesse nella tentazione di rubare la vettura. Incredulo, il proprietario dell'auto ha chiesto spiegazioni ai commercianti, ma per lui solo brutte notizie: la polizia locale, infatti, non aveva fatto altro che applicare il codice della strada. Nell'articolo 158 è chiarito come "il conducente deve adottare le opportune cautele atte a impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso". Per i conducenti sbadati possono scattare multe dai 40 ai 160 euro.



Non è quini la prima volta che ciò accade. A Udine, un uomo è stato multato per lo stesso motivo: aveva infatti lasciato il finestrino aperto per arieggiare l'auto mentre stava facendo la spesa.