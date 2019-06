Stangata multe in tutta Italia, scatta l'aumento dei costi di notifica

Da lunedì 10 giugno le multe stradali per gli automobilisti saranno più salate. Ad aumentare saranno le spese di notifica di Poste Italiane e il rincaro si avrà a prescindere dal tipo di sanzione. Le tariffe aumenteranno fino al 40%: l'importo dovuto per la spedizione dei plichi con un peso fino ai 20 grammi passerà dagli attuali 6,80 € a 9,50 €. Si potrebbero avere così casi in cui le spese di notifica eguaglieranno l'ammontare della multa stessa.