Sardegna, avvistato uno squalo a Villasimius: paura tra i bagnanti

In Sardegna, lungo la costa sud-orientale dell'isola, è stato avvistato uno squalo.

L'esemplare, probabilmente una verdesca, si è spinto praticamente fino alla riva, sulla spiaggia di Villasimius, come mostra un video pubblicato da Il Messaggero. Per la precisione l'avvistamento è avvenuto nel Comune di Muravera, a Costa Rei. Momenti di paura per i bagnanti che sono subito usciti dall'acqua. Secondo i testimoni presenti lo squalo era lungo circa 2 metri.