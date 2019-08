Proseguono a Nuoro le ricerche del caimano Jack: e sui social impazzano i meme

Proseguono in Sardegna le ricerche del caimano Jack, sparito dal circo "Martin" a Orosei, sulla costa Nuorese. Mentre si indaga sulla sua scomparsa, sui social si scatena l'ilarità. C'è già chi parla di un tormentone estivo, che ha dato improvvisa notorietà al comune di Orosei. "Molte volte abbiamo investito in depliant e marketing per conquistare i turisti - commenta il sindaco Nino Canzano - ma questa notizia del coccodrillo ha dato al paese una fama inaspettata". Infatti sul web impazzano i meme più vari: come quelli comparsi su alcuni gruppi Facebook, come "Ajo' a CITTÀ mercato", "La Pagina di Cizo e Rebo" e "Paco Corrias".