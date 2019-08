E' caccia a un coccodrillo sparito da un circo nel Nuorese

Ore di apprensione a Orosei, nel Nuorese , dopo la scomparsa di un coccodrillo da un circo nella frazione di Sos Alinos. L'amministrazione comunale, con un post su Facebook, ha lanciato l'allarme mettendo in guardia i cittadini e i turisti che si trovano in quella zona. "Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia", scrive il Comune.

Non si esclude la fuga autonoma - A denunciare la sparizione del rettile sono stati i proprietari del circo di Sos Alinos e non si esclude che quella dell'animale sia una fuga autonoma. Per questo l'amministrazione comunale ha voluto mettere tutti in allerta. Nel frattempo polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli per ritrovare il coccodrillo.