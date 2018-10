Australia, donna aborigena uccisa da un coccodrillo: era in gita con la famiglia

Una donna è stata uccisa da un coccodrillo nell'Australia settentrionale. Secondo la polizia era una guardia forestale aborigena ed è scomparsa mentre era in gita con la famiglia : il cadavere è stato trovato a poco meno di un chilometro da dove i suoi parenti avevano sentito il rumore di spruzzi. Abbattuto l'animale, i ranger locali hanno recuperato il corpo della vittima.

La ricostruzioneLa donna stava pescando e raccogliendo cozze con la sua famiglia nell'Arnhem Land in una parte di fiume dove l'acqua arriva alla vita, come riporta l'agenzia di stampa Afp Australia. "La famiglia ha notato che era scomparsa dopo aver sentito un rumore provenire dalla zona dove c'era la donna" spiega il comandante delle operazioni. Una volta trovato il coccodrillo, l'animale è stato ucciso per consentire il recupero del cadavere.