Oristano, poliziotto muore durante un'esercitazione al poligono

getty

Un poliziotto, Sergio Di Loreto, ha perso la vita durante un'esercitazione di tiro al poligono di Soddì, nell'Oristanese, ucciso da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un collega. La vittima, di 48 anni, era arrivata in Sardegna da qualche giorno per partecipare a un corso di aggiornamento. Le forze dell'ordine indagano per chiarire l'esatta dinamica.