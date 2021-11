Incidenti sul lavoro, cade dal tetto e muore davanti al figlio a Lucca

ansa

Un uomo di 67 anni, titolare di un'impresa di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. La vittima ha perso l'equilibrio facendo un volo di due metri davanti agli occhi del figlio. Sul posto sono intervenuti mezzi e volontari del 118 e forze dell'ordine ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.