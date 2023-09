Oristano, cadavere di una donna brasiliana trovato in spiaggia

Il cadavere di una donna brasiliana è stato trovato nella spiaggia di Is Arenas (Oristano), tra un campeggio e il mare.

Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di una turista. Difficile per il momento ipotizzare le cause del decesso. Sul corpo ci sarebbe qualche segno: il cadavere restituito dalle acque potrebbe avere sbattuto contro alcuni scogli o qualche imbarcazione. Ma non si esclude per ora alcuna ipotesi. Sul posto i carabinieri.