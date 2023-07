Oristano, la bimba di 10 anni annegata in mare aveva perso la mamma da poco

"Era andata al mare per star bene e distrarsi un pochino", ha detto il padre della piccola

Lo riferisce L'Unione Sarda, che riporta le parole del padre della piccola di 10 anni, il 45enne Radouane Bennadi . "Era andata al mare per star bene e distrarsi un pochino, solo due mesi fa ha perso la mamma a causa di una malattia", ha detto l’uomo.

La tragedia - La piccola, di origini marocchine ma nata e vissuta tra Oristano e Macomer (Nuoro) è morta annegata nel tardo pomeriggio di giovedì mentre nuotava tra le acque agitate dal vento di Maestrale. Insieme a lei anche le sorelle di 15 e 17 anni, salve e trasportate in ospedale. Vani i soccorsi per la bambina. Sul posto sono intervenuti immediatamente 118 e capitaneria di porto di Bosa, che ha recuperato il corpo della bambina quando ormai non c'era più niente da fare.

Le tre sorelle si trovavano in spiaggia con un'amica di famiglia. Sono entrate in mare nonostante il vento fosse intenso e le onde fossero alte. Mentre erano in acqua, la forte corrente e le onde le hanno trascinate al largo. La donna che era con loro avrebbe subito lanciato l'allarme, mentre le bambine venivano trascinate sempre più al largo.

In mare si è tuffato anche un turista, insieme a un bagnino, che è riuscito a recuperare una delle giovani. È giunta sul posto anche la motovedetta della Capitaneria di porto di Bosa. Una delle bambine è stata recuperata dal bagnino e dal turista, l'altra dalla Guardia costiera, che purtroppo ha anche riportato in superficie il corpo senza vita della sorellina di dieci anni. Le due sopravvissute sono state trasportate all'ospedale San Martino di Oristano per un principio di annegamento.