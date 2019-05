Olbia, bimbo autistico fa cadere la maestra | I genitori: "Vogliamo andare a processo"

La vicenda è stata ricostruita dal quotidiano La Nuova Sardegna. Il bimbo all'epoca aveva otto anni e frequentava la terza elementare. Durante le ore di lezione aveva iniziato a correre in aula e la maestra, per cercare di trattenerlo era caduta a terra. I medici le avevano assegnato 15 giorni di cura e a quel punto la docente aveva denunciato i genitori.



La contestazione riguardava il "non aver impartito al figlio la dovuta educazione al fine di contenere i comportamenti aggressivi verso se stesso e verso gli altri". Avviato il processo davanti al giudice di pace, l'insegnate ha deciso di ritirare la querela, ma i genitori non hanno accettato la remissione chiedendo di essere comunque processati: "Siamo stati accusati di non essere dei buoni genitori e vogliamo dimostrare il contrario", hanno spiegato al quotidiano. La prossima udienza è fissata a novembre.