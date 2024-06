Olbia, asilo non vuole bimbi vivaci: genitori in rivolta

Dal 2 maggio per il piccolo le porte dell'asilo sono rimaste chiuse. I genitori si sono rivolti a un avvocato, Oriana Erittu, che ha diffidato i gestori dell'istututo, sostenendo a più riprese che si stava mettendo in atto una vera e propria discriminazione ai danni di un minore. "Il comportamento che noi abbiamo denunciato è seriale perché - spiega la legale - subito dopo il clamore mediato avuto dal primo episodio, il mio studio è stato contattato da altre due coppie. In questi ultimi due casi non ci si vuole rivalere nei confronti della scuola, ma segnalare agli uffici competenti un comportamento scorretto, per far sì che la struttura non riceva più finanziamenti pubblici".