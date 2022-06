Picchia e rinchiude in una stanza il figlio di tre anni perché troppo vivace | Arrestata in Italia, rischia fino a 10 anni

Una donna, che viveva in Germania, è stata arrestata ad Aurisina, in provincia di Trieste. Su di lei pendeva da un anno un mandato di arresto, inoltrato all' Europol dalle autorità tedesche. E secondo la legge tedesca rischia fino a 10 anni di reclusione .



A

denunciare

se ne era già andati

a distanza di un anno

in attesa di estradizione

la situazione furono i vicini di casa in Germania, probabilmente venuti a conoscenza di altri episodi che la mamma, all'epoca 30enne, avrebbe adottato verso il figlioletto. Ma quando le forze dell'ordine arrivarono nella casa in cui vivevano madre, due figli e il marito,Non riuscendo a trovarla nel territorio tedesco, le autorità inoltrarono il mandato di arresto all'Europol che ha individuato la donna,, in provincia di Trieste. La trentunenne aveva trovato lavoro come operaia ed è stata fermata mentre si trovava a bordo di un pullman diretto in Romania.Al momento si trova in carcere a Venezia,. La donna aveva prima sculacciato, poi messo in punizione il figlio perché aveva messo a soqquadro la casa.