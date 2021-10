Nuoro, sanificavano ospedali e guardia medica con acqua: 7 indagati

Avevano vinto l'appalto per la sanificazione di ospedale e guardia medica durante la pandemia da Covid, ma invece che utilizzare detergenti e sanificatori, per pulire utilizzavano l'acqua e, solo in qualche casi, infinitesimali quantità di disinfettante. Sette persone sono finite sotto inchiesta in procura a Lanusei, nella Sardegna centro orientale, per il reato di inadempimento in pubbliche forniture.